Anarchici: Gasparri, ‘Donzelli ricordi San Filippo Neri, state bassi’

Febbraio 2, 2023

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – Giovanni Donzelli “si deve rendere conto che è di fatto il reggente di Fratelli d’Italia, un partito che aveva l’1% ed è approdato, senza regali di nessuno, a questo ruolo così importante. Ci sono delle cose che cambiano e vanno gestite diversamente da prima. E comunque capita a tutti di sbagliare. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Io non la scaglio. Perché diverse volte mi è capitato di dire cose non opportune. Per questo il mio parroco — vado alla chiesa di San Giovanni dei Fiorentini — mi cita sempre San Filippo Neri” che dice “‘state bassi’. Una cautela che vale per tutti”. Lo afferma Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente del Senato, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.