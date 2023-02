Anarchici: Gasparri, ‘presidenza Giurì onore a opposizione è ulteriore garanzia’

Febbraio 3, 2023

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Che il Giurì d’onore sia presieduto da un’esponente dell’opposizione è certamente una forma di ulteriore garanzia rispetto al giudizio. Dopodiché il dato più grave e allarmante riguarda la violenza che gli anarchici stanno attuando in varie parti d’Italia, aggredendo o minacciando forze della polizia, giornalisti, bruciando macchine. Queste violenze sono gravi e vedo poca attenzione a questo clima”. Lo dichiara il vicepresidente del senato Maurizio Gasparri (FI) a Omnibus su La7.

“Dobbiamo essere attenti perché alla base di queste situazioni c’è un terrorista che ha cercato di ammazzare carabinieri e dirigenti d’azienda, per il quale la magistratura ha stabilito un regime carcerario duro. Le violenze degli anarchici che si stanno disseminando per il Paese sono pericolose, non vanno minimizzate, non vanno incoraggiate e chi occupa l’università per fiancheggiare certe persone si mette su un crinale sbagliato, va detto chiaramente agli studenti”, conclude.