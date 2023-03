Anarchici: Giurì Camera, visita parlamentari a detenuto diritto-dovere

Marzo 15, 2023

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Il diritto d’accesso agli istituti carcerari espressamente previsto dall’articolo 67 dell’ordinamento penitenziario costituisce una delle prerogative proprie del mandato parlamentare e rappresenta un vero e proprio diritto-dovere di ciascun membro del Parlamento. Andare a visitare un detenuto non vuol dire in alcun modo automaticamente condividerne le ragioni o sostenerlo in qualsiasi forma”. È quanto rileva la relazione approvata dal Giurì d’onore della Camera, letta dal presidente Sergio Costa in Aula, chiamato a verificare se le affermazioni dell’esponente di Fdi nella seduta del 31 gennaio scorso avessero leso l’onorabilità dei colleghi Dem, a proposito della loro visita in carcere ad Alfredo Cospito.