Anarchici: Giurì d’onore, parlamentari Dem contrari ad abolizione 41 bis

Marzo 15, 2023

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “È risultata con chiarezza dagli interventi svolti in Assemblea, dalle dichiarazioni rese sugli organi di stampa o sui social media, così come ampiamente illustrato ed argomentato nelle audizioni svolte presso la commissione, la posizione contraria” dei deputati del Pd Debora Serracchiani, Silvio Lai e Andrea Orlando “rispetto ad una abolizione o revisione in via generale dell’istituto di cui all’articolo 41-bis. Peraltro, anche il deputato Donzelli, nel corso dell’audizione svolta, ha avuto modo di chiarire come nel suo intervento non avesse mai inteso sostenere che i deputati Serracchiani, Lai ed Orlando e il senatore Verini intendessero incoraggiare il Cospito in questa specifica direzione. Nel corso delle audizioni è stata in tale senso ricordata la storia personale e politica di ciascuno nonché gli atti compiuti da parte del deputato Orlando negli anni in cui ha rivestito la carica di ministro della Giustizia”. È quanto rileva la relazione approvata dal Giurì d’onore della Camera, letta dal presidente Sergio Costa in Aula, chiamato a verificare se le affermazioni dell’esponente di Giovanni Donzelli nella seduta del 31 gennaio scorso avessero leso l’onorabilità dei colleghi del Pd Debora Serracchiani, Silvia Lai e Andrea Orlando a proposito della loro visita in carcere ad Alfredo Cospito.