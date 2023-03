Anarchici: Giurì d’onore, parlamentari Dem interessati solo a condizioni Cospito**

Marzo 15, 2023

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “È peraltro pacifico, secondo quanto emerso nel corso delle audizioni di tutti i parlamentari ascoltati dalla commissione, come la finalità della visita sia stata quella di un ‘interessamento’ allo stato di salute e alle condizioni di detenzione del Cospito”. È quanto rileva la relazione approvata dal Giurì d’onore della Camera, letta dal presidente Sergio Costa in Aula, chiamato a verificare se le affermazioni dell’esponente di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli nella seduta del 31 gennaio scorso avessero leso l’onorabilità dei colleghi del Pd Debora Serracchiani, Silvia Lai e Andrea Orlando a proposito della loro visita in carcere ad Alfredo Cospito.