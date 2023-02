Anarchici: Iervolino (Radicali), ‘da Gom prove di fallimento 41 bis per Cospito’

Febbraio 3, 2023

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Dare il 41 bis all’anarchico sta avendo un effetto devastante ovvero quello di far avvicinare due mondi agli antipodi: la criminalità organizzata ringrazia. Dalla relazione del Gom (Gruppo operativo mobile) si evince come Cospito sia entrato in contatto con esponenti della camorra, della ‘ndrangheta e della mafia siciliana: un grosso risultato per le autorità italiane, non c’è che dire. Dare il 41 bis all’anarchico sta avendo un effetto devastante ovvero quello di far avvicinare due mondi agli antipodi: la criminalità organizzata ringrazia”. Così Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani.

“Basta leggere le parole che pronuncia il casalese Di Maio rivolgendosi a Cospito: ‘Questa miccia non deve essere spenta’, ‘noi ti siamo solidali’. Che questo dialogo tra l’anarchico e la criminalità organizzata ci sia stato oggi lo sanno tutti ‘grazie’ all’Onorevole Donzelli – continua Iervolino – il quale da una parte difende il 41 bis come strumento che limita la possibilità di dialogo dei criminali verso l’esterno e dall’altra con il suo intervento alla Camera rende noto a tutti questo contatto avvenuto nel carcere di Sassari: un gran capolavoro!”.