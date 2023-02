Anarchici: Letta-Malpezzi-Serracchiani, ‘Pd sempre per unità nazionale, Meloni parli a Fdi’

Febbraio 4, 2023

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – “Le affermazioni della presidente Meloni sulla necessità di comportamenti responsabili ci inducono a ricordarle che il Pd ha nel suo dna la tutela della libertà, della democrazia, delle istituzioni repubblicane, dello Stato di diritto ed è e sarà sempre un costruttore di unità e coesione nazionale. Su questo terreno, presidente, Meloni ci troverà sempre tutti uniti. Non è pertanto a noi che l’appello va rivolto ma a Fdi, di cui lei è leader e presidente, che ha infranto con accuse diffamanti e calunniose questa unità politica proprio in uno dei momenti parlamentari più importanti, il voto per l’istituzione della commissione Antimafia”. Lo affermano il segretario del Pd, Enrico Letta, e le capogruppo al Senato, Simona Malpezzi, e alla Camera, Debora Serracchiani.

“Ricordi che a parlare per noi -aggiungono- sono la nostra storia, la linearità dei nostri comportamenti e i tanti caduti del nostro campo, vittime della nostra intransigenza nei confronti del terrorismo. La stessa fermezza che teniamo oggi verso tentativi di sovvertimento dell’ordine costituito che non ci vedono e non ci vedranno mai ambigui”.