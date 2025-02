Anarchici: Magi, ‘Delmastro si dimetta, rifletta su frasi sadiche su condannati’

20 Febbraio 2025

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Delmastro ha già detto che non intende dimettersi dopo la condanna in primo grado. Per noi si sarebbe dovuto dimettere da tempo per il suo operato e per le responsabilità politiche nella disastrosa condizione delle sue deleghe”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Auguro a Delmastro di dimostrare la sua innocenza nei successivi gradi ma gli auguro anche di riflettere sulle sadiche parole pronunciate da lui più volte nei confronti delle persone condannate e verso la popolazione carceraria”, conclude Magi.