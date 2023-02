Febbraio 2, 2023

Roma, 2 feb (Adnkronos) – “Apprendiamo che il Dap ha chiarito formalmente a Delmastro che le informative in merito a Cospito non potevano essere divulgate. È scritto nero su bianco. In un Paese normale, Delmastro e Donzelli si dovrebbero dimettersi subito e la premier dovrebbe chiedere scusa”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.