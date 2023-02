Febbraio 16, 2023

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “L’iscrizione nel registro degli indagati non è una condanna né tantomeno un’affermazione di responsabilità”, dunque “non c’è nulla di diverso da quanto già detto dal premier sul punto”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, risponde a chi, in conferenza stampa, gli chiede se ora, dopo la decisione della procura di Roma, per il sottosegretario alla Giustizia siano all’orizzonte dimissioni.