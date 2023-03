Anarchici: medico Cospito, ‘condizioni sottopeso sempre più gravi, determinato ad andare avanti’

Marzo 8, 2023

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – ”Alfredo ha ancora perso peso, pesa 69 chilogrammi, le condizioni di sottopeso si fanno sempre più gravi. È lucido, assolutamente determinato a continuare con lo sciopero della fame, rifiutando l’assunzione del potassio: gli ho spiegato che questa è una condizione ad altissimo rischio’’. Lo riferisce il medico che questa mattina ha incontrato Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame da oltre 4 mesi, attualmente ricoverato nel reparto protetto dell’ospedale San Paolo di Milano.

‘’Non so quali saranno le decisioni e come proseguirà anche in merito a un’eventuale ipotesi di nutrizione forzata’’ ha aggiunto il medico che ha aggiornato il difensore di Cospito, l’avvocato Flavio Rossi Albertini.