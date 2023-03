Anarchici: medico Cospito, ‘molto stanco, ha perso un altro chilo’**

Marzo 4, 2023

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Oggi Alfredo Cospito l’ho visto molto stanco e affaticato. Sta assumendo, acqua, the, zucchero e sale, non sta prendendo più integratori col potassio e non prende vitamine. Ha perso un altro chilo, quindi ora pesa 70 chili, e l’atrofia muscolare è marcatissima”. Lo riferisce il medico che questa mattina ha visitato l’anarchico detenuto nel carcere di Opera al difensore Flavio Rossi Albertini.

Il fatto che Cospito abbia ripreso a prendere un po’ di zucchero però “rende un po’ meno drammatica la situazione” aggiunge il medico.