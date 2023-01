Gennaio 30, 2023

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “La premessa è: non si tratta con chi usa violenza. Ma come ha già ripetuto la Corte Costituzionale, il 41bis non può essere strumento per rendere più dura la reclusione e deve sempre essere compatibile con la tutela della salute del carcerato”. Così su twitter l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.