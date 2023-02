Anarchici: Musolino (Autonomie), ‘Donzelli ha offeso Parlamento’

Febbraio 1, 2023

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – La vicenda di Alfredo Cospito “non può trasformarsi in un caso politico e guai se qualcuno in un verso o in un altro lo intendesse in questo senso. Difendiamo le prerogative del Parlamento e dei parlamentari per questo le dichiarazioni rese ieri da Donzelli sono molto gravi: ha mancato di rispetto all’intero Parlamento”. Lo ha affermato la senatrice Dafne Musolino, del Gruppo delle Autonomie, intervenendo dopo l’informativa del ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Sia le sue affermazioni che quelle di Andrea Delmastro, ha aggiunto, “gettano una pesante ombra sull’adeguatezza di entrambi a ricoprire l’incarico di sottosegretario e di vicepresidente del Copasir”.