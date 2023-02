Febbraio 1, 2023

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Che diamine di domanda deve avere fatto Donzelli a Delmastro per farsi rispondere con la citazione, apparentemente letterale, di conversazioni lette in una relazione? Notevole poi la risposta all’impronta ‘non a casa ma in sede parlamentare’. Sottovalutati. #picodellamirandola”. Così Andrea Orlando del Pd su twitter.