Anarchici: Orlando, ‘da maggioranza atteggiamento intimidatorio verso di noi’

Febbraio 2, 2023

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “L’uso di intercettazioni e informazioni riservate a cui si ha accesso solo svolgendo determinate funzioni assume un carattere intimidatorio nei confronti dell’opposizione. Il messaggio è ‘siamo in grado di colpirvi usando strumenti di cui noi disponiamo e voi no’. È gravissimo che informazioni e notizie annotate per prevenire situazioni di pericolo per la comunità vengano usate per colpire degli avversari politici”. Lo afferma Andrea Orlando, del Pd, intervistato dal ‘Corriere della Sera.

“Forse -aggiunge- abbiamo dato troppo per scontata una democratizzazione della destra post fascista. Trovo inquietanti le dichiarazioni di Donzelli. Associare il reato di chi è in carcere al parlamentare che lo va a visitare è la spia di un atteggiamento autoritario. Io sono andato centinaia di volte in carcere, prerogativa riconosciuta dalla legge. E ricordo stuoli di colleghi, anche di centrodestra, che sono andati a visitare detenuti per corruzione o concorso esterno”.