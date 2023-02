Febbraio 4, 2023

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – “Una lettera carica di rancore quella con la quale la premier chiede unità mentre alza ancora i toni. Non ci faremo intimidire. Difenderemo i valori costituzionali. Non abbiamo bisogno dei suoi appelli per stare in prima linea contro la mafia e il terrorismo”. Così su Twitter il deputato del Pd Andrea Orlando.