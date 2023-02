Anarchici: Orlando, ‘Nordio e Piantedosi chiariscano su Donzelli’

Febbraio 1, 2023

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Donzelli dovrà chiarire. A me non risulta che al ministero ci sia un archivio nel quale vengano riversate tutte le intercettazioni realizzate all’interno del carcere. Sarà importante capire come ne è venuto in possesso, perché a quanto ne so chi ha il compito di valutare i rapporti che periodicamente manda il Dap, a cui possono essere allegate intercettazioni, è il ministro. Ha fatto una richiesta di accesso agli atti? E sulla base di quali presupposti la domanda è stata accettata?”. Cosìil deputato Pd ed ex Ministro della Giustizia Andrea Orlando in una intervista al quotidiano Il Domani.

“Anche il ministro degli interni Piantedosi dovrà chiarire, perché Donzelli ha esplicitato il fatto che ci sarebbe una saldatura fra organizzazioni criminali e anarchici” ha aggiunto poi l’esponente dem sottolineando come a suo avviso “non credo che sia un caso, né che Donzelli sia un ingenuo. Forse gli è scappata la frizione rivelando notizie riservate, ma era un attacco a freddo che voleva creare una polarizzazione”.

“E’ inaccettabile che discutere e riflettere significhi essere associati a quei fenomeni che si vogliono combattere. Sono quello che ha istituito la procura nazionale antiterrorismo e che ha fatto approvare l’ultimo codice antimafia che a suo tempo venne considerato troppo drastico. La perplessità è che Cospito è passato da un regime di alta sicurezza senza particolari censure al 41bis. Forse si poteva esplorare un regime intermedio”.