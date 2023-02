Anarchici: Orlando, ‘risposte Nordio non soddisfacenti’

Febbraio 21, 2023

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Domani sarò ascoltato dal giurì e per rispetto mi limito a dire che le risposte date dal ministro Nordio non possono essere considerate soddisfacenti”. Così Andrea Orlando a ‘Tagadà su La7.

“Domani sarà un passaggio importante, abbiamo chiesto il giurì per rispondere in modo formale a una campagna inaccettabile di menzogne, accostamenti, che non solo lede la nostra onorabilità ma anche facoltà dei parlamentari. Io visito le carceri dal 2006” e “non mi era mai capitato che fosse in qualche modo accostata la visita a un detenuto al reato commesso dal detenuto. Questo è un segno di scadimento”.