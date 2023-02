Anarchici: Pd, ‘a Cospito detto noi lì per stato salute, non per ascoltare sue valutazioni’**

Febbraio 2, 2023

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “A fronte di affermazioni di Cospito abbiamo chiarito che eravamo lì non per ascoltare le sue valutazioni ma per sincerarci delle sue condizioni di salute e l’adeguatezza della struttura al regime di detenzione del 41 bis. Tanto è vero che subito dopo abbiamo proseguito gli incontri sia con i detenuti dello stesso passeggio, con i detenuti comuni e con il personale che lavora nel carcere: dirigenti, medici, polizia penitenziaria”. Così Debora Serracchiani, Silvio Lai, Andrea Orlando e Walter Verini.

“Abbiamo sempre ribadito l’esigenza assoluta di mantenere l’istituto del 41 bis come strumento di contrasto alla criminalità organizzata, che trova traccia nelle dichiarazioni all’uscita del carcere e in interviste rilasciate nei giorni seguenti”.