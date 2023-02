Anarchici: Pd chiede alla Camera informativa Piantedosi, ‘accogliamo appello Meloni’**

Febbraio 16, 2023

Roma, 16 feb (Adnkronos) – “Qualora vi sia questo cosiddetto attacco allo Stato, raccogliamo l’appello della presidente del Consiglio” con “una richiesta formale di un dibattito, una informativa urgente del ministro Piantedosi, su queste vicende affinchè si possa parlamentarizzare una questione che non può rimanere confinata a qualche giornale o dichiarazione ma diventi oggetto di un dibattito parlamentare, e perchè sia accolto l’appello della presidente del Consiglio all’unità delle forze politiche rispetto a quello che sta avvenendo, ed è inquietante, nel nostro Paese”. Lo ha detto la capogruppo del Pd Debora Serracchiani in aula in apertura di seduta alla Camera.