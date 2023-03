Anarchici: Pd, ‘Donzelli ha ritrattato, soddisfatti’

Marzo 15, 2023

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Donzelli si è rimangiato quanto detto in aula. Davanti al giurì ha detto che era solo preoccupato e non intendeva ledere la nostra onorabilità. Ha fatto marcia indietro su tutta la linea e ha dichiarato che non intendeva ledere la nostra onorabilità dimostrando di essere consapevole che con le sue parole la nostra onorabilità era stata lesa”. Così Debora Serracchiani parlando con i cronisti alla Camera sulle relazione del Gra Giurì.

“Siamo molto soddisfatti -aggiunge la capogruppo dem- intanto perchè sono stati ribadito il diritto dovere dei parlamentari di visitare le carceri senza che gli venga attribuito di aver qualcosa a che fare con i reati connessi” chi si trova in detenzione. “Quel che emerge è quello che abbiamo detto sin dall’inizio e cioè che la nostra onorabilità è stata lesa e Donzelli ha dovuto rimangiarsi tutto per non incorrere in una censura”.

Aggiunge Andrea Orlando: “Credo che se le scuse, la ritrattazione che Donzelli ha fatto davanti al giurì l’avesse fatta in aula, la questione si sarebbe chiusa. Il giurì ha riconosciuto il diritto e il dovere dei parlamentari di fare visita nelle carceri, ha sancito che questo non comporta alcun tipo di forma di vicinanza, ha riconosciuto che nessuno di noi a messo in discussione il 41 bis”.