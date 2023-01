Anarchici: pm Milano indaga con aggravante terrorismo dopo rivendicazione

Gennaio 31, 2023

Milano, 31 gen. (Adnkronos) – Incendio e danneggiamento con l’aggravante della finalità terroristica. Si ‘modifica’ il fascicolo della procura di Milano, affidato al procuratore capo Marcello Viola e al pm Leonardo Lesti, che indaga dopo l’attentato incendiario, di ieri, ai danni di due auto della polizia locale in viale Tibaldi a Milano. Un gesto oggi rivendicato su un sito con un messaggio stringato, ma ritenuto attendibile: “Nella notte tra il 29 e il 30 gennaio sono state bruciate alcune macchine della polizia locale del Comune di Milano. Solidarietà ad Alfredo Cospito in sciopero della fame. Libertà per Anna, Juan, Ivan, Dayvid. Attacchiamo lo Stato”. Il fascicolo resta a carico di ignoti: dalle prime immagini delle telecamere si vedono solo due sagome nell’atto di lanciare una molotov.