Febbraio 1, 2023

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Un Nordio imbarazzato e imbarazzante oggi non ha giustificato Donzelli e Delmastro ma non ha fatto chiarezza. Dovrà farla, all’esito dell’indagine interna, perché il responsabile del Ministero è lui. Ma è già tutto chiarissimo. Quei due sono un pericolo per sicurezza nazionale”. Così Peppe Provenzano su twitter.