Anarchici: Renzi, ‘Delmastro ha sbagliato ma dimissioni se c’è condanna’

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Io non sono giustizialista e non chiedo le dimissioni se uno non è condannato con sentenza passata in giudicato. Sono i ‘fratelli d’Italia’ che hanno attaccato i miei amici e parenti. Delmastro ha sbagliato dimostrando una concezione proprietaria delle istituzioni facendo girare quei dossier, ora faccia il suo processo”. Così Matteo Renzi a L’Aria che Tira su La7.