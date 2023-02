Febbraio 9, 2023

Roma, 9 feb (Adnkronos) – “Il 41 bis è una norma che noi rivendichiamo, dire che Donzelli e Del Mastro hanno sbagliato non significa avere dubbi sul fatto che chi come Cospito dice che gode a sparare alle persone debba essere una persona che -e lo ha fatto Nordio- segue le regole della giustizia. Se la giustizia dice che quella persona deve stare al 41 bis non è con le minacce degli anarchici che lo Stato si fa intimidire”. Lo ha detto Matteo Renzi ad Aprilia, nel corso di un evento elettorale.