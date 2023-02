Anarchici: Romano, ‘avrei chiesto scusa a colleghi Pd, ma no a processi in questa sede’

Febbraio 1, 2023

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Ognuno di noi svolge la sua funzione avendo il senso dello Stato e avendo la coscienza a posto per poter svolgere il suo lavoro. Per questa ragione avrei chiesto scusa ai colleghi del Partito democratico che si sono recati in visita, perché non penserei mai di fare un’associazione tra chi svolge un’attività nobilissima come quella politica e la pena che è stata inflitta o l’accusa che viene rivolta ai visitati”. Lo ha affermato Francesco Saverio Romano, di Noi moderati, intervenendo dopo l’informativa alla Camera del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

“Non posso che condividere -ha aggiunto- l’atteggiamento del ministro Nordio: non si può immaginare che in quest sede noi siamo chiamati a fare un processo rispetto a delle dichiarazioni fatte da un collega parlamentare che come tutti ha il diritto di difendere la sua posizione. Se è stata aperta un’indagine, per rispetto a chi l’ha aperta, saranno i magistrati a decidere e a darci un’indicazione molto chiara”.