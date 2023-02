Anarchici: Ronzulli (Fi), ‘lo Stato non cederà a ricatti’

Febbraio 3, 2023

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “È grave e assurdo che gli anarchici paralizzino città, compiano attentati, minaccino le istituzioni, ricattino lo Stato per difendere un terrorista, costringendo la polizia ad intervenire in tenuta da sommossa fra cittadini spaventati. Quanto sta accadendo a Milano è solo l’ultimo atto ostile contro il nostro Paese. Un attacco ispirato da un criminale e realizzato da criminali, che ci auguriamo vengano individuati, arrestati e puniti. Noi non arretreremo di un passo, lo Stato non si piegherà e Cospito resterà al 41bis”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, sui disordini provocati dagli anarchici a Milano.