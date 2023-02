Febbraio 11, 2023

Milano, 11 feb. (Adnkronos) – “Bombe carta, pietre e bottiglie contro la polizia, auto e negozi danneggiati, passanti terrorizzati, centro di Milano bloccato. Non sono ‘anarchici’, sono delinquenti e come tali vanno trattati: in galera”. Lo afferma il leder della Lega Matteo Salvini dopo gli scontri avvenuti nel corteo di sostegno all’anarchico Alfredo Cospito che con lo sciopero della fame protesta contro il regime carcerario del 41 bis.