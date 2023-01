Gennaio 31, 2023

Roma, 31 gen (Adnkronos) – “Il Pd non ha mai messo in dubbio il 41 bis né l’efficacia dello stesso. Abbiamo condannato tutti gli atti di violenza, li condanniamo senza se e senza ma. La violenza non va mai giustificata ma condannata. E, lo ribadiamo, non abbiamo mai messo in dubbio le decisioni prese dalla magistratura”. Lo ha detto la capogruppo del Pd Debora Serracchiani all’Adnkronos replicando alle parole del deputato di FdI Giovani Donzelli sul caso Cospito.