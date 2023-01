Gennaio 31, 2023

Roma, 31 gen (Adnkronos) – “Il Pd non ha mai messo in dubbio il 41 bis e non ha mai dubitato delle decisioni prese in questo periodo sul caso Cospito. Abbiamo solo chiesto al ministro Nordio di valutare, per ragioni umanitarie che riguardano le condizioni di salute del detenuto. Il ministro Nordio, confermando il 41 bis ha spostato Cospito in un altro carcere pur nel 41 bis, garantendogli cure adeguate”. Lo ha detto la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani.