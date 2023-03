Anarchici: Serracchiani, ‘ville attacco a circolo Pd Roma, contrasteremo ogni violenza’

Marzo 13, 2023

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Siamo vicini ai Democratici del circolo Lanciani di Roma, alle ragazze e ai ragazzi dei Gd, al segretario Vittorio Infante, per l’attacco vile di stanotte. Sappiano coloro che pensano di intimidire i Democratici con azioni di questo tipo che hanno sbagliato bersaglio. L’azione del Pd di Lanciani, così come in tutti circoli, non si ferma di fronte a queste ignobili iniziative. Si rafforza anzi la nostra volontà di essere presenti nei territori e contrastare ogni tipo di violenza”. Lo afferma, a nome delle deputate e dei deputati Democratici, la capogruppo alla Camera, Debora Serracchiani.