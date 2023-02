Anarchici: Unterberger, ‘Meloni prenda distanze da Delmastro e ponga fine a scempio’

Febbraio 3, 2023

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “La presidente Meloni prenda le distanze dalle parole del sottosegretario Delmastro secondo cui i parlamentari andati in carcere per accertarsi delle condizioni di Cospito, in quell’occasione avrebbero fatto un ‘inchino’ alla mafia e ai mafiosi al 41 bis. Sono parole gravi, al pari dell’interrogazione annunciata dal capogruppo di Fratelli d’Italia, sul ruolo di questi parlamentari nel presunto piano mafioso per l’abolizione del carcere duro. Si è davvero oltrepassato il limite: alcuni esponenti di Fratelli d’Italia stanno dimostrando scarsissima cultura delle istituzioni e di rappresentanti della prima forza di Governo. La Presidente Meloni intervenga per porre fine a questo scempio”. Lo afferma Julia Unterberger, capogruppo delle Autonomie al Senato.