Anarchici: Verdi-Sinistra, ‘pdl su terrorismo piazza arma per reprimere dissenso’

Febbraio 12, 2023

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Il partito di Giorgia Meloni coglie l’occasione di una manifestazione di 400 anarchici per annunciare in Parlamento una proposta di legge che, guarda un po’, introduce un nuovo reato, quello di ‘terrorismo di piazza’. Lo applicheranno anche alle violenze degli ultras?”. Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella.

“Vogliono farci credere che 400 manifestanti, anche se non pacifici, come è accaduto ieri, possano assediare una città – prosegue -. Noi condanniamo ogni forma di violenza ma è ovvio che già esistono tutte le misure possibili nel Codice penale, non c’è bisogno di un nuovo reato, oltretutto generico, che ha tutto il sapore di un’arma per reprimere ogni dissenso di piazza”.