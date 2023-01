Anarchici: Verini, ‘no a violenze ma Cospito sia trasferito in centro clinico’

Gennaio 29, 2023

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Chi, come certi movimenti anarchici, compie attentati, rivolge violenza verso poliziotti, carabinieri, Forze dell’Ordine e della sicurezza è un criminale, nemico della democrazia e della convivenza civile. Solidarietà e vicinanza a chi difende la sicurezza di tutti. Altra cosa è evitare da parte dello Stato che un carcerato come Cospito muoia in carcere. Trasferirlo in un carcere con un centro clinico attrezzato, come chiede il Garante dei detenuti, è giusto, in attesa del pronunciamento della Cassazione sul suo 41 bis, che comunque dovrebbe essere più ravvicinato possibile. E se questo servisse ad evitare tensioni dentro le carceri e ad isolare ulteriormente attentatori e criminali, sarebbe una cosa utile”. Lo afferma Valter Verini, componente della commissione Giustizia del Senato.

“Inammissibili e gravi -aggiunge- sono invece certe dichiarazioni della destra, che equiparano inaccettabilmente posizioni umanitarie con atti terroristici”.