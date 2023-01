Anarchici: Verini (Pd), ‘Cdm metta da parte propaganda e coinvolga Parlamento’

Gennaio 30, 2023

Roma, 30 gen (Adnkronos) – “Oggi è convocato il Consiglio dei ministri. Un governo e un ministro seri, davanti a quello che succede, dovrebbero fare due cose. Coinvolgere il Parlamento per rinsaldare l’impegno contro rischio di violenze e terrorismo e per ribadire solidarietà e vicinanza alle forze dell’ordine, ai magistrati e ai giornalisti colpiti e minacciati. E poi, sul caso Cospito, evitare che un detenuto muoia in carcere, trasferirlo in un carcere con centro clinico per ogni emergenza, e usare tutti i poteri perché si acceleri il pronunciamento della Cassazione sul caso”. Lo dichiara il senatore del Pd Walter Verini, segretario della commissione Giustizia.

“Il resto, come equiparare chi chiede soluzioni umanitarie ad amici dei terroristi, è solo propaganda della peggiore. E mi auguro il Cdm la metta da parte”, aggiunge.