Anci: Fina (Pd), ‘Biondi parla da esponente di partito su nomina Manfredi’

20 Novembre 2024

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Gaetano Manfredi è appena stato eletto all’unanimità presidente dell’Anci e le congratulazioni del presidente dell’Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, a chi sono rivolte? Cito testualmente: ‘La nomina di Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, eletti rispettivamente presidente del Consiglio nazionale e vicepresidente Anci è un risultato importante per il nostro partito, in quella che era considerata l’ultima roccaforte di potere del Pd'”. Così in una nota il senatore abruzzese del Pd Michele Fina.

“Questa è l’inequivocabile dimostrazione di quello che avevamo denunciato: Nella nostra regione quello che è sempre stato e che è ancora in tutte le altre regioni a livello nazionale un luogo di terzi età e di unità è stata occupata da un responsabile di Partito che pensa esclusivamente al suo partito. Dopo oggi possiamo essere contenti che esista una voce autorevole e unitaria per i Comuni italiani e purtroppo essere ancora una volta rammaricati per il fatto che lo stesso non sia possibile per l’Abruzzo”.