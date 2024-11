Anci: Fontana, ‘congratulazioni a Manfredi e auguri buon lavoro’

20 Novembre 2024

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Congratulazioni a Gaetano Manfredi per la sua elezione, all’unanimità, alla presidenza dell’Anci. Gli auguro buon lavoro in questo ruolo importante, volto anche a valorizzare il contributo delle autonomie locali, dei sindaci e degli amministratori, punti di riferimento per le comunità. L’Anci è un interlocutore essenziale e, nella sua azione di tutela e rappresentanza degli interessi generali dei Comuni, esprime la ricchezza e la varietà di cui si compone il Paese”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.