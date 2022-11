Novembre 22, 2022

Bergamo, 22 nov. (Adnkronos) – “La Costituzione sancisce il principio di uguaglianza per i cittadini e, naturalmente, vale per i Comuni, che devono essere messi tutti in condizione di adempiere ai compiti loro affidati, per poter concorrere a realizzare il principio costituzionale della pari dignità dei cittadini”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Bergamo in occasione dell’inaugurazione dell’assemblea dell’Anci.