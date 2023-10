Ancona: uccide ex, gip convalida fermo, Panariello resta in carcere**

Ottobre 16, 2023

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Resta in carcere Franco Panariello, l’uomo che nella notte tra venerdì e sabato scorso ha ucciso a coltellate la moglie, Concetta Marruocco, a Cerreto d’Esi in provincia di Ancona. Il gip ha convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare in carcere per il 55enne, già sotto processo con l’accusa di lesioni e maltrattamenti in famiglia dopo che la donna lo aveva denunciato lo scorso marzo. L’accusa per Panariello, che aveva anche il divieto di avvicinarsi alla ex e il braccialetto elettronico, è di omicidio volontario aggravato anche dalla premeditazione. ‘’Il mio assistito – dice all’Adnkronos l’avvocato Ruggero Benvenuto – ha risposto alle domande del giudice confermando sostanzialmente la ricostruzione fatta al momento del fermo’’. Panariello, fermato dopo il delitto dai carabinieri, aveva ricostruito agli inquirenti di essere andato a casa della ex moglie utilizzando una copia delle chiavi alla ricerca di un ‘chiarimento’. Poi dopo una lite, l’ha colpita a morte con diverse coltellate mentre la figlia minore si trovava in un’altra stanza.

Durante l’atto istruttorio davanti al giudice, a quanto si apprende, Panariello ha detto di non aver manomesso il braccialetto elettronico e che in passato aveva segnalato alcuni malfunzionamenti del dispositivo e in un caso era intervenuto anche un tecnico per controllare.