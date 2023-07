Andrea Agnelli squalificato 16 mesi per manovra stipendi Juve

Luglio 10, 2023

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato l’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli con un’inibizione di 16 mesi e un’ammenda di 60mila euro nel procedimento per le manovre stipendi – adottate dalla società nelle stagioni condizionate dal covid – i rapporti con gli agenti e le partnership con altri club. La procura Figc aveva chiesto 20 mesi di inibizione. La posizione di Agnelli era stata stralciata dal Tribunale Federale Nazionale nel corso dell’udienza del 30 maggio scorso. La Juventus ha chiuso il procedimento patteggiando una sanzione pecuniaria da 780mila euro.

I 16 mesi di squalifica per Agnelli si aggiungono ai 2 anni già confermati dal collegio di Garanzia per il processo plusvalenze. La sentenza del tribunale federale è attesa in giornata.