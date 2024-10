Andriani presenta il glossario della sostenibilità

10 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Andriani S.p.A. Società Benefit, punto di riferimento dell’in- novation ed healthy food e promotrice di valori etici e sostenibili e di un approccio rigenerativo al business, presenta il Glossario della Sostenibilità, prodotto editoriale che ha l’obiettivo di supportare chiunque voglia comprendere meglio la sostenibilità attraverso una guida dettaglia- ta, concisa ed accessibile. Realizzato in collaborazione con Scuola Holden, il Glossario della Sostenibilità è uno strumento versatile e dinamico, adatto sia a un pubblico di stakeholder che a una platea di appassionati o, semplicemente, di curiosi che abbiano il desiderio di approfondire le parole chiave della sostenibilità e acquisire maggiore consapevolezza su questa così ampia, quanto estrema- mente attuale, tematica.

Per rendere fruibile la lettura, permettendo a ciascuno di selezionare gli argomenti di maggiore interesse, il Glossario contiene una Mappa della Sostenibilità, simile a quella della metropoli- tana, che mette in connessione linee e parole collegate da valori condivisi per essere immedia- tamente identificate. Partendo dalle tre direttrici chiave della mappa della sostenibilità, Envi- ronment, Social, Governance (ESG), il viaggio si snoda su altre sei linee complementari del per- corso verso una sostenibilità sempre più consapevole: Carbon, Climate, Recycle, Energy, Food, Economy Finance.

Il Glossario della Sostenibilità realizzato da Andriani si inserisce tra le numerose iniziative di natura educational dell’azienda, per un impatto positivo su società e territorio, ed è scaricabile gratuitamente in formato digitale dal sito di Andriani S.p.A. Società Benefit. Nella prefazione, Michele Andriani, Presidente e AD di Andriani S.p.A Società Benefit, ha dichiarato: “…La mia speranza è che questo glossario possa fungere da guida per chiunque de- sideri intraprendere un percorso verso una maggiore consapevolezza e azione sostenibile, e che possa essere uno strumento utile per studenti, professionisti e “agenti del cambiamento” che de- siderano orientarsi nel linguaggio della sostenibilità. Insomma un aiuto per comprenderne i con- cetti fondamentali e per poter affrontare in modo consapevole le sfide che si presentano al no- stro pianeta e alla nostra società”.