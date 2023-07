Ania: Mattarella, ‘assicurazioni essenziali per tutela rischi e stabilità finanziaria’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Rivolgo un saluto ai partecipanti all’Assemblea annuale dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. La tutela assicurativa svolge un ruolo cruciale nel panorama socio-economico del Paese, generando benefici individuali e collettivi che concorrono alla coesione sociale e alla mitigazione dei rischi”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, Maria Bianca Farina.

“Nell’interazione basata sul principio di sussidiarietà tra pubblico e privato a soddisfacimento di bisogni quali la previdenza complementare, la sanità integrativa, la protezione dai rischi per i cittadini, è importante affermare, sempre, i criteri della finalità generale. La riduzione dei rischi -prosegue il Capo dello Stato- è un fattore essenziale per generare società in cui sia concreta la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti. Le Imprese assicuratrici sono, altresì, elemento essenziale, quali investitori di lungo periodo, per la stabilità finanziaria, contribuendo a sostenere settori determinanti per la crescita del Paese. Formulo i migliori auguri di buon lavoro a tutta l’Assemblea”.