Animali: A.Fontana, ‘abbandono gesto intollerabile, se testimoni denunciate’

Agosto 1, 2023

Milano, 1 ago. (Adnkronos) – “Attenzione, cura e rispetto per gli animali. Durante il periodo estivo il triste fenomeno dell’abbandono degli animali domestici purtroppo aumenta. Abbandonare un animale domestico o metterlo in pericolo è un reato penale. Sono d’accordo con il ministro Salvini che ha proposto il ritiro della patente per chi abbandona gli animali in strada. È un gesto intollerabile”. Lo scrive sui suoi profili social il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo sul tema dell’abbandono degli animali.

Il fenomeno è purtroppo d’attualità soprattutto nel mese d’agosto: “Denunciate alle forze dell’ordine gli episodi di abbandono di cui siete testimoni -esorta Fontana-. Fermiamo insieme questo fenomeno. E ricorda -conclude- se abbandoni il problema sei tu!”.