Animali: Borrelli (Avs), ‘Fugatti ossessionato dal volerli uccidere’

Luglio 26, 2023

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Dopo gli orsi, adesso il presidente Fugatti tenta di uccidere anche i lupi. I tribunali gli hanno impedito di uccidere l’orsa JJ4 e adesso è passato ad altri animali. Ma è mai possibile che non riesca a immaginare una società in cui il mondo animale possa convivere con l’uomo? Possibile mai che l’unica soluzione che propone sempre è l’uccisione degli animali? È ossessionato dal voler uccidere altri esseri viventi. Anche in questo caso, sosterremo la battaglia delle associazioni animaliste che propongono soluzioni ragionevoli in contrapposizione agli abbattimenti”. Lo dichiara il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli.