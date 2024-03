Animali: Brambilla (Nm), ‘sospendere patente a chi li abbandona in strada’

Marzo 6, 2024

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Sospensione della patente per chi abbandona gli animali in strada”. E’ la proposta lanciata dalla deputata di Noi Moderati e fondatrice della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, Michela Vittoria Brambilla, ai microfoni della trasmissione radiofonica ‘Giù la maschera’, su Radio 1 Rai.

“E’ stato già approvato in Commissione il mio emendamento che prevede il ritiro della patente a chi viene beccato mentre abbandona un animale in strada, con delle aggravanti importanti – ha spiegato Brambilla -. Nel momento in cui questo abbandono dovesse determinare un incidente questa persone rischia una pena detentiva importante, come è giusto che sia. Abbandonare un’animale è davvero una cosa vile che non ha nessuna giustificazione. Farlo in mezzo a una strada, rischiando anche di provocare un incidente è davvero una cosa che non è accettabile. Prevediamo una previsione di pena detentiva che sia anche un deterrente a commettere questi reati”.

Ci sono poi altri due emendamenti presentati da Brambilla che non sono passati in Commissione, ma di cui auspica un recupero in aula. “Uno è volto a eliminare i veicoli a trazione animale, tra cui le note botticelle – spiega-. Parliamo di cose anacronistiche. Sono circa 19 licenze a Roma, 7 in Toscana. Poche realtà in tutta Italia a fronte di pochi cavalli che tutto l’anno sono obbligati a trascinare queste carrozzelle con qualche turista anche con 40 gradi di temperatura. E ogni 2 per 3 ne vediamo qualcuno cadere a terra e morire in un modo che non fa onore a un paese come il nostro. Il secondo emendamento riguarda la creazione di corridoi faunistici. Tanti animali selvatici attraversano le strade incautamente e perdono la vita provocando anche incidenti. Per questo sono necessarie infrastrutture che permettano agli animali di attraversare strade e autostrade senza mettere in pericolo persone e automobilisti”.