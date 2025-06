Animali, da Ultima campagna Amore Animale e sostegno a Enpa

9 Giugno 2025

Roma, 9 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Celebrare l’amore autentico tra esseri umani e animali e trasformarlo in un gesto concreto di solidarietà: è questo il cuore della nuova campagna Amore Animale di Ultima, brand di riferimento nel settore della nutrizione per cani e gatti in Italia con oltre 20 anni di esperienza, che torna in comunicazione con una narrazione emozionale e un progetto a sostegno di Enpa-Ente Nazionale Protezione Animali. Simbolo della campagna è un cortometraggio che racconta il legame profondo e spesso irrazionale che unisce le persone ai propri animali domestici: una bambina che gioca con il suo cane nella vasca da bagno, un gatto durante un giro in kayak, fino a un anziano che aiuta il suo cane con difficoltà motorie a salire in auto. Scene di quotidiana complicità che diventano metafora di un amore capace di renderci più umani. La campagna – on air dal 18 maggio – avrà una durata di 4 settimane e atterrerà su tv lineare (da Publitalia e Rai fino a Discovery), TV non lineare (con Amazon e Netflix), YouTube, Meta e TikTok. In ottica di talkability, sarà inoltre prevista a supporto una campagna di influencer marketing mirata.

Parallelamente, il progetto Amore Animale si arricchisce anche del lancio della capsule collection LovebyUltima (www.lovebyultima.com/it-it): due felpe (a tema cane e gatto), una shopper, una pettorina e un guinzaglio. L’intero ricavato delle vendite sarà devoluto per sostenere i cani e i gatti dei rifugi Enpa. Questo impegno costante di Ultima nasce dalla convinzione che ogni animale meriti amore, salute e dignità. Una collaborazione solida quella tra Ultima ed Enpa, che ha già portato a risultati significativi: oltre 170.000 pasti donati agli animali accolti nei rifugi solo tra il 2024 e i primi mesi del 2025.

“Per la realizzazione della campagna Amore Animale siamo partiti da un insight condiviso universalmente: l’amore che unisce noi e i nostri animali è così profondo che, a volte, può essere difficile da capire e facile da giudicare. Ma è amore. Un amore capace di farci connettere con il nostro lato più umano”, spiega Maddalena Chianese, Italy Marketing Manager di Ultima. “Con questa campagna Ultima celebra questo profondo legame emotivo e, parallelamente, rinnova l’impegno con Enpa con l’obiettivo di restituire quell’amore che riceviamo anche ai cani e gatti che non hanno ancora una casa”, aggiunge. Carla Rocchi, presidente nazionale di Enpa, commenta: “Siamo felici di rinnovare questa collaborazione con Ultima, un’azienda che ha dimostrato negli anni una sensibilità autentica verso gli animali più fragili. La campagna Amore Animale trasmette un messaggio potente e necessario: l’amore per un animale è un legame profondo, capace di generare gesti concreti di solidarietà. Insieme, possiamo trasformare questo amore in aiuto reale per migliaia di cani e gatti in attesa di una seconda possibilità”.