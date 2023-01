Anni di piombo: Bersani, ‘no a ricerca ‘verità politiche’ su strage di Bologna’**

Gennaio 19, 2023

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Il sindaco Matteo Lepore ha detto parole che sottoscrivo sul tentativo di cercare ‘verità politiche’ sulla strage di Bologna, mentre è in corso un’opera di completamento della verità giudiziaria. Nessuno si azzardi a riaprire ferite alimentando altre coltri di nebbia su una vicenda che ne ha già sofferte troppe”. Così Pier Luigi Bersani sulla proposta avanzata da Fabio Rampelli ed altri di Fdi di istituire una commissione d’inchiesta sulla violenza politica in Italia tra gli anni ’70 e ’80 in Italia.