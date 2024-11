Antimafia: capigruppo c. destra, ‘solidarietà a Colosimo, da M5S attacchi scomposti’

4 Novembre 2024

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Gli scomposti attacchi dei grillini nei confronti di Chiara Colosimo, su argomenti triti, ritriti e infondati, servono soltanto a coltivare l’illusione che le gravi incompatibilità di Cafiero de Raho e di Scarpinato non vengano affrontate, come è doveroso. È la vecchia tecnica del sollevare polveroni per nascondere le verità, quelle verità che, invece, la Commissione antimafia sta accertando. Sulle inchieste fatte e non fatte negli anni ‘90. Su chi indagò e pagò con la vita il suo coraggio e chi archiviò. Piena solidarietà alla Colosimo, certi che, da donna libera e coraggiosa insieme a tanti colleghi dei nostri gruppi, continuerà a promuovere le opportune iniziative della Commissione antimafia a tutela della legalità e della verità. Non saranno quattro urla scomposte e pretestuose a rallentare un cammino indispensabile”. Lo dichiarano i capigruppo al Senato della maggioranza, Lucio Malan di Fratelli d’Italia, Maurizio Gasparri di Forza Italia, Massimiliano Romeo della Lega, Michaela Biancofiore di Civici d’Italia-Udc-Noi Moderati, e alla Camera, Tommaso Foti di Fratelli d’Italia, Paolo Barelli di Forza Italia, Riccardo Molinari della Lega, e Maurizio Lupi di Noi Moderati.