Antimafia: De Corato (Fdi), ‘l’M5s ricordi che commissione non è palcoscenico’

Agosto 4, 2023

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Ricordiamo all’M5s che la commissione Antimafia è una cosa seria e non un palcoscenico da utilizzare, al bisogno, per proclami a mezzo di agenzie. La Bicamerale deve essere uno strumento attraverso il quale arrivare alla verità e il contributo di ognuno può essere prezioso, ma va condiviso con gli altri commissari, altrimenti è lettera morta. Avete avuto il tempo di condurre la commissione per indirizzare le vostre indagini, noi invece vogliamo partire dalle sentenze che non sono discutibili come Borsellino ter e quater”. Lo dichiara il deputato e capogruppo in commissione Antimafia di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato.